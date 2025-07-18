Бывшую ведущую ВГТРК Фариду Курбангалееву заочно приговорили к восьми годам колонии по делу об «оправдании терроризма» и «фейках» про армию

2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор бывшей ведущей ВГТРК Фариде Курбангалеевой по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) и распространении «фейков» про армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Ей назначили восемь лет колонии, пишет «Медиазона».

Еще один фигурант этого дела — Алексей Барановский из легиона «Свобода России», который в 2007–2008 годах был пресс-секретарем оргкомитета «Русского марша». Ему суд назначил заочно шесть лет колонии.

В мае 2024 года на ютьюб-канале Курбангалеевой вышло интервью с Барановским, которое и стало поводом для возбуждения дела. Еще одну статью обвинения ей позже добавили из-за нескольких постов в телеграм-канале «Пражский град», пишет «Медиазона».

Фарида Курбангалеева с 2007 года работала ведущей программы «Вести» на телеканале «Россия 1». В 2014-м после российской аннексии Крыма и начала боев в Донбассе она покинула канал. В 2018–2021 годы Курбангалеева работала на телеканале «Настоящее время», а потом занялась собственным ютьюб-каналом. В июне 2024 года Минюст России объявил Курбангалееву «иностранным агентом». В феврале 2025 года журналистка рассказывала, что Генпрокуратура России требовала от Чехии ее экстрадиции по уголовным делам.