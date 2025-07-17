Журналисты «Схем» установили личность врача ИК-10 в Мордовии, которого пленные украинцы обвинили в пытках

Расследовательский проект «Схемы» установили личность врача, пытавшего украинских военнопленных в исправительной колонии № 10 в Мордовии. Это 34-летний Илья Сорокин — сотрудник медико-санитарной части № 13, обслуживающей ИК.

Несколько бывших пленных рассказали «Схемам» о враче, который пытал их, не оказывал им медицинскую помощь и издевался над ними в ИК-10. Они не знали его настоящее имя, и лишь немногие видели его лицо. Между собой пленные прозвали врача Доктором Зло.

Офицер 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины Павел Афисов, пробывший в колонии полтора года, рассказал, что этот врач регулярно применял электрошокер, заставлял пленников ползать или прыгать и выкрикивать тексты русских песен.

«Он получал эстетическое удовольствие от того, что ты стоишь перед ним раком, у тебя подняты руки, у тебя ничего нет, глаза закрыты, но при этом он тебя бьет ногами между ног, бьет под дых, бьет в печень, бьет резиновой дубинкой, шокером. Еще говорит, что таким, как мы, нужно устраивать геноцид» — рассказал Афисов.

Согласно расследованию, как минимум в одном случае отказ в медицинской помощи в ИК-10 мог привести к смерти одного украинского военнопленного — Владимира Юхименко. По словам бывших сокамерников военного, в колонии Юхименко сильно избивали, у него начались «проблемы с психикой». Именно к Доктору Зло пленные обращались с просьбами оказать Юхименко медицинскую помощь, но это ни к чему не привело.

В свидетельстве о смерти Юхименко, выданного российской стороной, говорится, что он умер 1 сентября 2023 года. Украинская экспертиза установила, что у военнопленного на момент гибели была пневмония, многочисленные побои, переломы и кровоизлияния.

В открытых источниках журналисты нашли фотографии и видео сотрудников медсанчасти и показали их около 150 бывшим пленным, которых держали в ИК-10. Ответили не все, но примерно 50 человек узнали на кадрах Сорокина.

По данным журналистов, Сорокин работал в медсанчасти с 2018 года, а в конце 2024-го пошел служить в армию под позывным «Доктор». Сейчас врач, предположительно, числится в подразделении материально-технического обеспечения, поддерживает связи с коллегами из колонии и получает от них снаряжение, медикаменты и маскировочные сети.

«Схемы» связались с Сорокиным. На вопрос о пытках над украинскими военными он ответил: «Такого быть не может. Я там не работаю». При этом факт работы Сорокина в колонии подтвердили в администрации медсанчасти.

Всего, по данным журналистов, с июня 2022-го по апрель 2025-го через ИК-10 в Мордовии прошли как минимум 177 украинских военнопленных.

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