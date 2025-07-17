В Подмосковье школьник напал на двух девочек с молотком. Одна из них погибла

В лесу рядом с подмосковным Домодедово 16-летний подросток напал на двух девочек с молотком. Одна из них погибла, сообщает РБК.

Инцидент произошел еще 11 июля. Девочек 13 и 16 лет нападавший несколько раз ударил молотком по голове. Одна из них смогла убежать. На следующий день подростка задержали, против него было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек.

17 июля уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что одна из девочек умерла. Вторая была выписана из больницы.

«Московский комсомолец» без указания конкретных источников писал, что подросток после нападения пытался совершить самоубийство.

По данным издания, нападавший также оставил письмо, в котором упоминал, что относит себя к инцелам — людям, которые считают себя отвергнутыми женщинами и ненавидят их за это.

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