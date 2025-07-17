Трамп объявил, что Coca-Cola изменила рецепт газировки по его просьбе

Президент США Дональд Трамп заявил, что компания Coca-Cola по его просьбе согласилась поменять рецепт газировки, поставляемой на американский рынок.

«Я обсуждал с Coca-Cola возможность использования НАСТОЯЩЕГО тростникового сахара в кока-коле в Соединенных Штатах, и они согласились на это. Я хотел бы поблагодарить всех руководителей Coca-Cola. Это будет очень хороший шаг с их стороны — вот увидите. Так будет только лучше!» — написал Трамп в среду, 16 июля, в своем аккаунте в соцсети Truth.

Coca-Cola в среду разместила на своем сайте заявление, в котором говорится, что компания восхищается «энтузиазмом президента Трампа по поводу нашего культового бренда Coca-Cola». «Более подробная информация о новых инновационных предложениях в ассортименте нашей продукции Coca‑Cola будет опубликована в ближайшее время», — говорится в заявлении.

В настоящий момент Coca-Cola поставляет на американский рынок одноименную газировку, где вместо тростникового сахара используется кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Reuters отмечает, что министр здравоохранения в администрации Роберт Ф. Кеннеди-младший развернул кампанию по отказу от искусственных красителей и других добавок в пищевых продуктах. Также Кеннеди-младший критиковал высокое потребление сахара американцами.

Сам Трамп предпочитает «диетическую кока-колу», в которой используются заменители сахара. Во время его первого срока на пост президента в Овальном кабинете Белого дома, как сообщалось, была установлена специальная кнопка для заказа этого напитка.

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