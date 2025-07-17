Основательницу сети кафе «Андерсон» Анастасию Татулову объявили в розыск

МВД России объявило в розыск основательницу сети кафе «Андерсон» Анастасию Татулову. На ее карточку в базе розыска ведомства обратила внимание «Медиазона».

По какой статье в отношении Татуловой возбудили дело, неизвестно. О том, что в отношении нее расследуют дело, ранее не сообщалось. Речь может идти об уголовном деле за нарушение закона об «иноагентах», сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

С лета 2020 по май 2022 года Анастасия Татулова занимала должность омбудсмена в сфере малого и среднего предпринимательства. Она неоднократно критиковала государственные программы помощи предпринимателям, в том числе во время пандемии коронавируса.

После начала полномасштабной войны в Украине Татулова ушла с должности. Она объяснила это тем, что из-за давления ее деятельность «стала попросту опасна» для нее и ее близких. Она также заявила, что «разошлась во взглядах с государством на то, что надо делать». В ноябре 2023 года стало известно, что продуктовый ретейлер «Вкусвилл» купил сеть кафе «Андерсон».

Минюст РФ в апреле 2024 года объявил Татулову «иностранным агентом». Позднее ей дважды назначали административные штрафы по протоколам о публикации материалов без плашки «иноагента». Татулова не живет в России.

Интервью Анастасии Татуловой

«Малый бизнес — это не котики и не дети. Им не надо помогать» Предпринимательница Анастасия Татулова — об ошибках, Собянине и Путине. «Скажи Гордеевой»

Интервью Анастасии Татуловой

«Малый бизнес — это не котики и не дети. Им не надо помогать» Предпринимательница Анастасия Татулова — об ошибках, Собянине и Путине. «Скажи Гордеевой»