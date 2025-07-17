Бутовских коз, ставших московским мемом, изъяли у владельца

Коз, которые паслись и свободно гуляли в московском районе Бутово, изъяли у владельца — пенсионера Валерия Аникеева, сообщили ТАСС в Комитете ветеринарии Москвы.

24 коз перевезли в конно-спортивный комплекс «Карамат» в подмосковном Ступино. Животные, рассказали чиновники, хорошо перенесли переезд.

Коз забрали по решению Зюзинского районного суда Москвы. Заседание прошло еще 20 июня. 12 июля решение вступило в силу.

Коз будут содержать в специальном центре до выполнения Аникеевым ветеринарных требований по содержанию сельскохозяйственных животных. Пенсионера обязали установить забор вокруг дома и оборудовать территорию для содержания животных.

В комитете напомнили, что владелец коз долгое время нарушал требования ветеринарных правил, допускал свободный выгул животных по району, что создавало неудобства для местных жителей и провоцировало опасность ДТП.

В октябре 2024-го суд запретил Аникееву содержать коз до исполнения этих требований. Власти Москвы утверждают, что пенсионер в итоге ничего не сделал. Аникеев утверждает обратное.

Пенсионер Валерий Аникеев живет в частном секторе Южного Бутово. Он отпускает коз гулять по улицам, чтобы «побегали». Бутовские козы не раз становились героями новостей. Они свободно гуляют по району, заходят в здания и забираются на припаркованные автомобили. Аникеев считает, что недовольные поведением его животных местные жители на него «наговаривают».