Московский суд запретил пенсионеру из Южного Бутова пасти на улицах коз (они регулярно становятся героями городских новостей)
Зюзинский районный суд Москвы запретил пенсионеру Валерию Аникееву содержать коз, на которых жалуются жители Бутово, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Суд удовлетворил иск Комитета ветеринарии Москвы к Аникееву, запретив пенсионеру содержать мелкий рогатый скот до выполнения требований закона «О ветеринарии» и ветеринарных правил, утвержденных приказом Минсельхоза России.
В пресс-службе суда российским государственным агентствам уточнили, что избавляться от коз пенсионер не обязан, но ему запрещено пасти коз в черте города. Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на суд отмечает, что Аникеева обязали установить забор и специальные антибактериальные ванночки для животных.
Пенсионер живет в частном секторе Южного Бутова, но отпускает коз гулять по улицам, чтобы «побегали». Животные не раз становились героями новостей, после того как заходили в здания или забирались на припаркованные автомобили. При этом Аникеев считает, что недовольные поведением его коз местные жители на него «наговаривают».
Московский комитет ветеринарии обратился в суд в начале августа. Свое заявление ведомство объяснило многочисленными жалобами жителей района на коз, которые пасутся на улицах без контроля владельца. В частности, ГБУ «Мосветобъединение» обнаружило животных вблизи многоквартирных домов по улице Изюмской и станции метро «Скобелевская». При этом после коз, как утверждалось, на улице остался навоз.
Комитет обвинил Аникеева в игнорировании уведомлений и предостережений «Мосветобьединения» и Управления Россельхознадзора, а также в нарушении ветеринарного законодательства, которое может стать причиной возникновения и распространения общих для человека и животных болезней.