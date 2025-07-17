Bloomberg: три российских системно значимых банка рассматривают возможность обращения к ЦБ за помощью

Три российских банка, входящие в список системно значимых, начали обсуждать возможность обращения к ЦБ за финансовой помощью, если качество их кредитных портфелей продолжит снижаться в течение следующего года.

Уже сейчас качество кредитных портфелей ряда российских крупных банков хуже, чем показывает официальная отчетность, пишет Bloomberg со ссылкой на бывших и действующих российских финансистов, а также на основании изученных документов.

Объем помощи, которая может потребоваться банкам, зависит от роста числа плохих кредитов в их портфелях в ближайший год, заявили источники издания. Они отметили, что дискуссии на эту тему становятся все более актуальными в банковской отрасли.

По официальным данным, пишет Bloomberg, российская банковская система находится в относительно хорошем состоянии, а прибыль остается стабильной даже на фоне роста объема так называемых неработающих кредитов при ключевой ставке на уровне почти рекордных 20%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в июне говорила, что опасения по поводу банковского кризиса в России не имеют оснований, а также называла происходящие в экономике России процессы «выходом из перегрева». «У нас банковская система хорошо капитализирована. Несмотря на то что этот капитал неравномерно распределен по банковской системе, запас капитала большой — это восемь триллионов рублей», — заявляла глава ЦБ на форуме в Петербурге (цитата по РБК).

Читайте также

«Мы на грани перехода в рецессию». На ПМЭФ чиновники и госбанкиры поспорили о кризисе в экономике и предсказали ослабление рубля Коротко о ключевых дискуссиях главного экономического форума страны

Читайте также

«Мы на грани перехода в рецессию». На ПМЭФ чиновники и госбанкиры поспорили о кризисе в экономике и предсказали ослабление рубля Коротко о ключевых дискуссиях главного экономического форума страны