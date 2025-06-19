Глава Минэкономики заявил, что Россия «на грани перехода в рецессию». Министр финансов и председатель ЦБ с ним не согласились

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что Россия находится «на грани перехода в рецессию».

«По цифрам у нас охлаждение, но все наши цифры — это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса и по индикаторам мы в общем уже, мне кажется, на грани перехода в рецессию», — сказал Решетников (здесь и далее цитаты по РБК).

Отвечая на вопрос, удастся ли России «не свалиться» в рецессию, Решетников заявил, что «дальше все зависит от наших решений».

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов оценил состояние экономики России как «похолодание», но заверил, что вслед за холодом «всегда приходит лето».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что происходящее в экономике России — «выход из перегрева». «Вот экономика спроса у нас росла, а экономика предложения отставала, оттуда перегрев и инфляция, это достаточно просто», — сказала она.

При этом Набиуллина, пишут «Ведомости», сообщила, что многие из ресурсов, которые позволяли экономике РФ расти в последние два года достаточно высокими темпами, исчерпаны. В частности, отметила она, компании столкнулись с дефицитом рабочей силы.

Данные Росстата по ВВП России в I квартале 2025 года показали рост российской экономики на 1,4% в годовом исчислении — цифра оказалась хуже оценки Минэкономразвития (1,7%) и Банка России (2%), напоминают «Ведомости». По итогам года, по оценкам Минэкономразвития, экономика России вырастет на 2,5%. ЦБ ожидает, что ВВП увеличится в диапазоне 1–2%.

В четвертом квартале 2024 года Росстат фиксировал рекордный за несколько лет рост ВВП на 4,5% в годовом выражении. Экономисты говорили о «перегреве» экономики.

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