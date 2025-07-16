В Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Урала

В Екатеринбурге вечером 15 июля был задержан сын главы азербайджанской диаспоры Урала Мутвалы Шыхлински, сообщают Ura.ru и E1 со ссылками на источник. Задержание также подтвердил источник РБК.

По данным источников, задержанного доставили на допрос в Следственный комитет. E1 напоминает, что в начале июля, когда силовики задерживали отца Мутвалы Шахина Шыхлински, его сын на своем автомобиле сдал назад и задел одного из спецназовцев. Причиной задержания, как утверждает E1, стало «причинение вреда силовику».

Источник E1 сообщил, что Мутвалы Шыхлински задержан на два дня, после этого будет суд по мере пресечения. Кроме того, у него должны пройти обыски. Какую статью вменяют задержанному — неизвестно.

Отец Мутвалы и глава азербайджанской диаспоры Урала Шахин Шыхлински был задержан 1 июля. Вместе с ним тогда же был его сын. После допроса старшего Шыхлински отпустили, и, по данным источника E1, сейчас он скрывается.

В конце июня между Россией и Азербайджаном разгорелся дипломатический скандал. Он начался после того, как в Екатеринбурге прошли массовые задержания представителей азербайджанской диаспоры из-за убийства двадцатилетней давности. В ходе задержаний двое фигурантов дела, братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, погибли. Причиной их смерти экспертиза, проведенная в Баку, назвала тяжелый посттравматический шок, вызванный многочисленными телесными повреждениями. Азербайджан в ответ задержал в Баку более 10 россиян по подозрению в контрабанде наркотиков и киберпреступлениях. В суде на них были видны следы избиений.

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