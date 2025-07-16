Суд в Латвии отменил решение об отзыве лицензии у телеканала «Дождь»

Административный окружной суд в Латвии отменил решение латвийского Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) об отзыве лицензии на вещание у телеканала «Дождь». Об этом сообщил глава регулятора Иварс Аболиньш.

По его словам, NEPLP планирует обжаловать это решение. Он добавил, что телеканал в Латвию не вернется.

Ранее суд первой инстанции оставил без изменения решение NEPLP об отзыве лицензии, напоминает LSM.

В июне 2022 года «Дождь» получил в Латвии лицензию на вещание. 6 декабря 2022 года латвийский Национальный совет по электронным СМИ отозвал ее у телеканала. Это произошло после того, как 1 декабря журналист Алексей Коростелев сказал в эфире, что телеканал «смог помочь» многим российским военным, которые столкнулись с нарушениями во время мобилизации. Сам Коростелев говорил, что его слова вырваны из контекста. На следующий день «Дождь» объявил об увольнении Коростелева. Кроме того, решению предшествовало то, что в эфире канала показали карту с Крымом в составе России и прозвучала фраза «наша армия» относительно российских войск.

В конце декабря 2022 года «Дождь» получил в Нидерландах европейскую лицензию на вещание и вскоре перенес редакцию в Амстердам.

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