Axios: США, Германия, Франция и Великобритания установят для Ирана крайний срок по достижению ядерного соглашения на конец августа

Госсекретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании в ходе телефонного звонка договорились установить крайний срок для достижения ядерного соглашения с Ираном на конец августа, пишет Axios со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждением.

Если соглашение не будет достигнуто, страны «евротройки» планируют задействовать механизм snapback, который восстановит все санкции Совбеза ООН, отмененные в рамках ядерной сделки 2015 года.

В случае применения этого механизма санкции автоматически возвращаются через 30 дней после его активации. Срок его применения истекает в октябре (через 10 лет после введения), и европейские страны хотят успеть до того, как Россия в этом же месяце возглавит Совбез ООН.

Американские и европейские чиновники рассматривают механизм snapback как инструмент давления на Тегеран и как запасной план на случай провала дипломатии, пишет Axios. По словам собеседников издания, в разговоре Рубио и министров «евротройки» обсуждалась координация по механизму snapback.

В ближайшее время европейские страны планируют довести до Тегерана мысль, что Иран может избежать возврата санкций, если предпримет шаги по восстановлению доверия к своей ядерной программе — например, возобновит сотрудничество с МАГАТЭ или организует вывоз из страны около 400 килограммов урана, обогащенного до 60%.

Иран утверждает, что у западных стран нет юридических оснований для восстановления санкций и угрожает в ответ выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи 14 июля заявил, что Тегеран даст пропорциональный ответ на активацию механизма snapback странами «евротройки».

В июле 2015 года было принято соглашение о ядерной программе Ирана (Совместный всеобъемлющий план действий), которое подписали Иран с одной стороны и США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия — с другой. В 2018 году Дональд Трамп во время своего первого президентского срока на основании разведданных о развитии иранской ядерной программы вывел США из сделки в одностороннем порядке. На втором сроке Трампа США начали непрямые переговоры с Ираном и теперь требуют, чтобы у исламской республики не было ядерного оружия, а также настаивают на прекращении программы по обогащению урана. Иран, в свою очередь, утверждает, что не разрабатывает ядерное оружие.

Ядерные технологии в Иране находятся под контролем МАГАТЭ, поскольку Иран является участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). До последнего обострения на Ближнем Востоке инспекторы МАГАТЭ регулярно посещали Иран с проверками, однако после атаки Израиля на иранские ядерные объекты и бомбежки со стороны США в июне Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ и закрыл доступ на свои ядерные объекты.

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