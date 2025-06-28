Иран закрыл доступ гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси на свои ядерные объекты

Иран не допустит гендиректора МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Рафаэля Гросси на свои ядерные объекты. Также МАГАТЭ не сможет устанавливать на таких объектах камеры наблюдения, сообщает иранское информагентство Mehr.

Такое решение, объявил вице-спикер иранского парламента Хамид Реза Хаджи Бабаи, принято из-за того, что «в израильских документах обнаружены некие важные сведения об иранских ядерных объектах».

25 июня парламент Ирана одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ. Этот шаг, в частности, предполагает, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии не смогут въезжать в Иран для проведения инспекций, если не будет гарантирована безопасность ядерных объектов и мирной ядерной деятельности страны.

Иран является участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Такой статус предполагает, что инспекторы МАГАТЭ имеют право проводить проверки на ядерных объектах страны. До недавнего времени инспекторы Международного агентства по атомной энергии отслеживали работу иранских ядерных объектов. МАГАТЭ также оценивало ущерб, нанесенный ядерным объектам Ирана израильскими ударами.

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