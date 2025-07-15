В Euroclear сочли «экспроприацией» планы ЕС вкладывать замороженные российские активы в рискованные бумаги

Исполнительный директор депозитария Euroclear Валери Урбен заявила в интервью Financial Times, что планы ЕС повысить доход от замороженных российских активов, вкладывая их в рискованные ценные бумаги, равносильны «экспроприации».

Урбен также предупредила, что подобное решение повлечет за собой реакцию со стороны России «во всех формах» и может негативно сказаться на репутации Euroclear.

Сейчас большинство российских активов, замороженных после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, находится в Euroclear.

ЕС, как сообщалось, обсуждает возможность перевода этих средств в специальный фонд под эгидой ЕС, который сможет инвестировать их в рискованные ценные бумаги. Предполагается, что это позволит увеличить прибыль от инвестиций, которую направляют на нужды Украины.

В Euroclear, заявила Урбен, выступают против перевода заблокированных российских активов в инвестиционный фонд, считая, что это равноценно «экспроприации», и указывая, что ответственность за эти средства перед Банком России все равно будет нести депозиторий. «Если вы увеличиваете доходы, вы увеличиваете риски. И так кто несет этот риск?» — сказала она.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину западные страны заморозили активы российского Центробанка на сумму более 260 миллиардов евро. Большая часть этих денег — около 190 миллиардов евро — хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Страны ЕС неоднократно обсуждали возможность конфискации этих средств, но опасались, что это создаст прецедент и отразится на стабильности евро. В итоге было решено использовать для помощи Украине лишь прибыль от этих замороженных активов. Власти РФ категорически против как использования самих замороженных активов, так и прибыли от них.

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