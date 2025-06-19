Politico: ЕС рассматривает возможность вложения российских замороженных активов в более рискованные бумаги — чтобы извлечь больше прибыли
Еврокомиссия рассматривает возможность перевести около 200 миллиардов евро замороженных российских активов в новый, более рискованный, инвестиционный фонд, который будет выплачивать более высокие проценты, пишет Politico со ссылкой на четыре источника.
Основная часть замороженных российских средств хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Европейские чиновники рассматривают перевод этих денег в специальный фонд под эгидой ЕС. Euroclear обязан инвестировать в Центробанк Бельгии, а из этого фонда активы можно будет направить на более рискованные инвестиции — однако собеседники Politico не уточняют, какие.
Цель Евросоюза — извлечь больше прибыли из российских средств, чтобы увеличить помощь экономике Украины, разрушенной войной. При этом такой вариант не приведет к конфискации активов, против которой выступают несколько стран ЕС, включая Германию и Италию.
Евросоюз надеется, что, тратя только проценты и оставляя базовый капитал российских активов нетронутым, он сможет избежать обвинений в нарушении международного права, отмечает Politico. Еще одно преимущество создания специального фонда заключается в том, что это поможет избежать варианта, при котором Венгрия наложит вето на продление санкций (они должны продлеваться каждые полгода) и деньги фактически вернутся России.
Министры финансов стран ЕС начнут обсуждение вариантов дальнейшей финансовой помощи Украине на неформальном ужине в Люксембурге, который пройдет 19 июня, пишет Politico. Представительство Польши, организующее ужин, написало в приглашении министрам, что «важно услышать от комиссии о доступных вариантах — особенно в отношении потенциального использования замороженных российских активов».
После начала войны в 2022 году на Западе были заморожены активы российского Центробанка на общую сумму более 260 миллиардов евро. Большая часть активов (около 190 миллиардов евро) хранится в бельгийском депозитарии Euroclear, остальное — в США. Западные страны обсуждали возможность конфискации этих средств, но опасались, что это создаст прецедент и отразится на стабильности евро. В итоге было решено использовать прибыль от инвестиции российских денег. В 2024 году эта прибыль составила четыре миллиарда евро, которые были направлены на обслуживание кредита стран G7 для Украины.