Сенат США отложил продвижение законопроекта об ужесточении санкций против России и ее торговых партнеров после того, как президент Дональд Трамп сообщил, что готов действовать самостоятельно, заявил лидер республиканского большинства в верхней палате конгресса Джон Тьюн.

«Похоже, сейчас президент собирается попытаться сделать часть из этого самостоятельно. Если в какой-то момент президент решит, что имеет смысл продвигать законопроект и это добавит ценности и рычагов в переговорах, тогда мы это сделаем. Мы будем готовы», — сказал Тьюн (цитата по Politico).

По словам сенатора, заявление Трампа о мерах против России, сделанное им накануне, означает, что сенату, возможно, больше не нужно принимать законопроект об ужесточении санкций. «Мы постараемся, насколько сможем координировать стратегию с Белым домом и, конечно, с палатой представителей», — добавил Тьюн.

Двухпартийный законопроект об ужесточении санкций был предложен сенатором от республиканцев Линдси Грэмом и сенатором от демократов Ричардом Блюменталем. Документ предполагает пошлины в 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, природный газ или уран — таких, как Китай, Бразилия и Индия. Законопроект поддержали 85 сенаторов.

Накануне Трамп выступил с обещанным им ранее заявлением по России. Он заявил, что через 50 дней, если не будет заключена сделка по прекращению огня в Украине, США введут импортные пошлины в 100% против России и ее торговых партнеров. Также Трамп объявил, что США и Евросоюз договорились о поставках оружия Киеву, расходы на которое лягут на Европу.

Авторы законопроекта об ужесточении санкций приветствовали заявление Трампа, но отметили, что, тем не менее, «главным рычагом, способным положить конец этой войне, станут пошлины против таких стран, как Китай, Индия и Бразилия, которые поддерживают военную машину Путина».

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