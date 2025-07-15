В Родниковский суд Ивановской области поступил иск Генпрокуратуры РФ с требованием признать экстремистским объединение производителей хлебобулочных изделий, пишет «Коммерсант».

Речь идет о гражданах Латвии и Украины Нормундсе Бомисе и Татьяне Приходько, принадлежащих им компаниях SIA Lielezers из латвийского города Лимбажи, ТОВ «Рижський хлiб» и ТОВ «Хлiбний гурман» из Чернигова и Киева, а также рижский фонд Ziedot.lv. Российская прокуратура утверждает, что Бомис, Приходько и их компании «ведут экстремистскую деятельность против государственных интересов РФ».

Претензии ведомства к Бомису связаны с тем, что он, как утверждается, спонсирует ВСУ и украинскую бригаду через сайт Ziedot.lv, где собирают пожертвования — в том числе на различную помощь Украине. Кроме того, латвийский бизнесмен, пишет газета, разместил на сайте компании Lielezers призыв к жителям Евросоюза участвовать в сборе средств на поддержку украинских военных (сейчас на сайте компании такой рекламы нет — прим. «Медузы»), а также открыл в помещениях пекарни Lielezers социальный центр для реабилитации солдат ВСУ.

Приходько, говорится в публикации, «дискредитирует» армию РФ и «героизирует» действия членов украинских формирований в соцсетях.

В России Бомису принадлежит 50% ООО «Рижский хлеб» из города Родники Ивановской области. Другой половиной компании владеет выходец из Латвии, гражданин России Сергей Сиренко. Активы организации, по оценкам «Коммерсанта», оцениваются в 700 миллионов рублей, выручка — в 1,5 миллиарда рублей.

После начала полномасштабной российско-украинской войны Сиренко поддержал РФ и поссорился с бизнес-партнером. По его словам, Бомис требовал от него закрыть российский бизнес и продать активы, но Сиренко отказался.

В рамках иска Генпрокуратура потребовала обратить в доход России долю латвийского бизнесмена в «Рижском хлебе».

История «рижского хлеба»

«Мы были как братья» В 2006 году двое выходцев из Латвии основали в России компанию «Рижский хлеб» — в 2022-м их дружбе пришел конец. Теперь хлебозавод поддерживает российских солдат

История «рижского хлеба»

«Мы были как братья» В 2006 году двое выходцев из Латвии основали в России компанию «Рижский хлеб» — в 2022-м их дружбе пришел конец. Теперь хлебозавод поддерживает российских солдат