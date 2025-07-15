Сеть магазинов «Детский мир» объявила вечером 15 июля, что в связи с неким «новым законом» перестает вести свой телеграм-канал, на который были подписаны более 57 тысяч пользователей. Внимание на это обратил журналист Олег Кашин.

«К нашему большому сожалению мы вынуждены сообщить, что в соответствии с новым законом мы больше не можем вести общение с нашими покупателями в иностранном мессенджере Telegram», — говорится в сообщении сети.

Представители «Детского мира» отметили, что оставят открытыми комментарии под сообщениями, чтобы пользователи могли общаться друг с другом.

«Детский мир» не уточнил, из-за какого «нового закона» решил закрыть свой телеграм-канал. Появились разные предположения о том, о каком законе идет речь. Так, читатели «Медузы» обратили внимание на то, что 1 июня вступил в силу закон, который запретил государственным органам, операторам связи, банкам, а также владельцам сайтов обслуживать клиентов через иностранные мессенджеры. Из-за этого российские банки ранее отказались от работы с клиентами в чат-ботах в телеграме.

При этом издание Astra предположило, что «Детский мир» удалил телеграм из-за закона о создании в России государственного мессенджера, который президент РФ Владимир Путин подписал 24 июня. Государственный мессенджер в России создадут на базе сервиса Max, разработкой которого занимается VK. Соответствующее распоряжение ранее 15 июля подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правка. Первоначально эта новость вышла под заголовком «„Детский мир“ ушел из телеграма „в соответствии с новым законом“ — после того, как власти выбрали Max государственным мессенджером». После того, как читатели «Медузы» обратили внимание на закон, вступивший в силу 1 июня, мы внесли изменения в заметку и исправили новость.