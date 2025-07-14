Француженка Жизель Пелико, ставшая символом сопротивления сексуализированному насилию, была удостоена высшей награды Франции — ордена Почетного легиона. Об этом говорится в специальном указе, опубликованном накануне Дня взятия Бастилии.

Всего в 2025 году высшей национальной награды Франции удостоили 589 человек.

Жизель Пелико стала известна по всему миру после того, как отказалась от права на анонимность во время суда по делу ее бывшего мужа Доминика Пелико. Он годами накачивал Жизель транквилизаторами и приводил десятки незнакомцев насиловать ее. В декабре 2024 года французский суд приговорил Доминика Пелико к максимальному сроку — 20 годам тюрьмы. Жизель участвовала почти во всех заседаниях суда.

Дело Пелико

Бывшего мужа Жизель Пелико посадили на 20 лет. Он годами накачивал жену транквилизаторами и приводил десятки незнакомцев насиловать ее Многие из них не стали просить прощения и заявили в суде, что это не было насилием

Дело Пелико

Бывшего мужа Жизель Пелико посадили на 20 лет. Он годами накачивал жену транквилизаторами и приводил десятки незнакомцев насиловать ее Многие из них не стали просить прощения и заявили в суде, что это не было насилием