The Bell: ВТБ отправил сотрудников своего офиса в «Москва-Сити» на удаленку из-за угрозы атак дронов

Сотрудников центрального офиса банка ВТБ в «Москва-Сити» 11 июля уведомили о том, что им придется перейти на удаленную работу из-за угрозы атак дронов, рассказали источники The Bell.

Откуда ВТБ получил предупреждение о возможности атак, неизвестно. При этом, по данным The Bell, уже сегодня большая часть сотрудников центрального офиса банка осталась дома. Пока ограничения введены сроком на две недели, уточнил один из источников издания. По его словам, на рабочих местах в «Сити» разрешено оставить не больше 20% персонала ВТБ.

Телеграм-канал журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня» сегодня также сообщил, что «некоторые организации» с офисами в башнях «Москва-Сити» переводят своих сотрудников на удаленную работу из-за возможных атак беспилотников в ближайшие две недели. При этом телеграм-канал не уточнил, о каких организациях идет речь.

Собеседники The Bell в Ozon и «Сбере», у которых тоже есть офисы в «Сити», заявили, что им не поступало распоряжений об удаленке. Издание отмечает, что кроме корпораций, в «Сити» расположены офисы трех федеральных министерств — Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторга. Источник в одном из них сказал, что их на удаленку тоже пока не отправляли.

Летом 2023 года несколько украинских дронов с разницей в два дня атаковали башни в «Москва-Сити», где расположен правительственный комплекс с офисами трех министерств. В одной из башен получил ранение охранник.