Стоимость биткоина впервые превысила 120 тысяч долларов

Курс криптовалюты биткоин превысил 120 тысяч долларов в ночь на 14 июля, следует из данных криптобиржи Binance. По состоянию на 08:30 мск, биткоин стоил более 122 тысячи долларов.

Рост курса этой криптовалюты, который продолжается уже несколько дней, отмечало агентство Reuters, аналитики связывают с интересом к биткоину со стороны институциональных инвесторов.

С начала 2025 года, напоминает Reuters, стоимость биткоина выросла почти на 25%. Предыдущую отметку — 110 тысяч долларов — эта криптовалюта преодолела 22 мая.