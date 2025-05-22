Биткоин впервые подорожал до 110 тысяч долларов

Курс криптовалюты биткоин превысил 110 тысяч долларов в ночь на 22 мая, следует из данных криптобиржи Binance.

К 6:45 мск курс биткоина достиг максимальной отметки 111 880 долларов, но затем незначительно снизился.

Курс биткоина в начале апреля опускался ниже 75 тысяч долларов на фоне того, что фондовы индексы резко упали из-за планов президента США Дональда Трампа ввести масштабные торговые пошлины. После того, как введение пошлин приостановили, курс криптовалюты начал расти, пишет РБК.

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