Биткоин впервые подорожал до 110 тысяч долларов
Источник: Binance
Курс криптовалюты биткоин превысил 110 тысяч долларов в ночь на 22 мая, следует из данных криптобиржи Binance.
К 6:45 мск курс биткоина достиг максимальной отметки 111 880 долларов, но затем незначительно снизился.
Курс биткоина в начале апреля опускался ниже 75 тысяч долларов на фоне того, что фондовы индексы резко упали из-за планов президента США Дональда Трампа ввести масштабные торговые пошлины. После того, как введение пошлин приостановили, курс криптовалюты начал расти, пишет РБК.