Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что президент России Владимир Путин не отправил «серьезных людей» на мирные переговоры с Украиной, проходившие в этом году в Стамбуле. Об этом Рютте заявил во время совместной пресс-конференции с лидером США Дональдом Трампом в Белом доме.

«Я помню, как вы [Дональд Трамп] вместе с Марко Рубио и Стивом Уиткоффом смогли запустить эти переговоры в Стамбуле. Я сам был в Турции по делам НАТО в мае, и мы действительно оказали давление на украинцев, чтобы они отправили серьезную делегацию в Стамбул. И они это сделали. Но потом русские пришли с каким-то историком, который начал объяснять историю России с 1250 года», — сказал Рютте.

Очевидно, он имел в виду главу российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского, который имеет степень доктора исторических наук.

Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова назвала заявление Рютте «абракадаброй» и заявила, что «без знания истории вопроса ни одну проблему решить нельзя, только усугубить».

Рютте уже критиковал главу российской делегации, уполномоченной вести мирные переговоры. В июне он заявил, что для окончания войны на переговорах «нужен Путин, а не этот историк, который уже дважды появлялся в Стамбуле, рассказывая нам об истории России и Украины с XII века». Мединский в ответ предложил отправить Рютте учебник, чтобы тот узнал, что в «XII веке Украины не было».

Владимир Мединский возглавлял российскую делегацию на мирных переговорах в Стамбуле в 2022-м и 2025-м. В этом году Россия и Украина провели два раунда переговоров в столице Турции, 16 мая и 2 июня. На них стороны обменялись предложениями об условиях прекращении огня, а также договорились о крупнейшем с начала войны обмене военнопленными и телами погибших солдат.

Мединский — историк?

Почему Владимир Мединский — не историк

Мединский — историк?

Почему Владимир Мединский — не историк