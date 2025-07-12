В Париже заключили соглашение о создании государства Новая Каледония

Политические движения Новой Каледонии (заморская территория Франции) объявили о достижении соглашения о создании нового государства, которое будет иметь автономию, но не получит полную независимость от Франции.

Компромиссное соглашение между сторонниками и противниками независимости Новой Каледонии заключили 12 июля в Буживале, пригороде Парижа, сообщает Politico.

Новая Каледония — архипелаг в Тихом океане, состоящий из большого одноименного острова и нескольких маленьких островов и расположенный примерно в полутора тысячах километров от восточного побережья Австралии. Его население — около 250 тысяч человек. Чуть больше 40% из них составляют канаки — меланезийский народ, исторически проживающий на этих островах, около 25% — европейцы, остальные — метисы и представители других народов. Франция объявила Новую Каледонию своей заморской территорией в 1853 году. В составе Франции Новая Каледония формально является «административно-территориальным образованием с особым статусом». В 2018, 2020 и 2021 годах в Новой Каледонии состоялись три референдума, в ходе которых большинство жителей проголосовали против независимости.

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал «историческое соглашение», переговоры о котором продолжались более десяти дней. «Государство Новая Каледония в составе Республики: это ставка на доверие… Настало время уважения, стабильности и объединения доброй воли для построения общего будущего», — написал он в соцсети Х.

Соглашение предполагает, что жители Новой Каледонии получат отдельное гражданство и смогут быть обладателями двух паспортов, пишет газета Les Nouvelles Calédoniennes. Новому государству также будут делегированы полномочия на ведение самостоятельной международной политики, а Франция обязуется оказать помощь в экономическом развитии Новой Каледонии.

Прежде, чем соглашение о новом государстве вступит в силу, его должны одобрить в парламенте Франции и на референдуме в Новой Каледонии.

В мае 2024 года в Новой Каледонии произошли массовые беспорядки после того, как парламент Франции предложил изменить избирательную систему и предоставить право голоса на местных выборах французам, живущим на островах. Коренное население восприняло это как попытку ослабить движение за независимость Новой Каледонии.