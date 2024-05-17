Nicolas Job / AP / Scanpix / LETA

В Новой Каледонии — Франции — на протяжении нескольких дней продолжаются массовые беспорядки. Поводом для них стало решение французского парламента предоставить право голоса на местных выборах живущим на острове выходцам из метрополии, что расценили как попытку Парижа усилить свое влияние в архипелаге и помешать ему добиться независимости. Франция объявила в Новой Каледонии чрезвычайное положение — и неожиданно обвинила в причастности к организации протестов Азербайджан.

Новая Каледония — архипелаг в Тихом океане, состоящий из большого одноименного острова и нескольких маленьких островов и расположенный примерно в полутора тысячах километров от восточного побережья Австралии. Его население — около 250 тысяч человек. Чуть больше 40% из них составляют канаки — меланезийский народ, исторически проживающий на этих островах, около 25% — европейцы, остальные — метисы и представители других народов. В Новой Каледонии добывают хром, кобальт, молибден и золото, а также никель, по запасам которого Новая Каледония находится на втором месте в мире после Индонезии.

Вид с воздуха на Нумеа — главный город Новой Каледонии Ariel Fuchs / Gamma-Rapho / Getty Images

В составе Франции Новая Каледония формально является «административно-территориальным образованием с особым статусом». Этот особый статус был закреплен во французском законодательстве в 1998 году после двух десятилетий вооруженной борьбы канаков за независимость. В соответствии с ним, Новая Каледония оставалась в составе Франции, однако Париж гарантировал через 20 лет проведение как минимум трех референдумов о независимости. Референдумы в итоге были проведены в 2018, 2020 и 2021 годах — все три раза избиратели выступили против независимости (56%, 53% и соответственно).

При этом соглашения 1998 года предусматривали, что право голоса на референдумах и местных выборах в Новой Каледонии имеют только люди, которые жили на архипелаге на тот момент, а также их прямые потомки. Это было сделано, чтобы не дать потенциального преимущества противникам независимости — за счет жителей континентальной Франции, которые переезжают жить в Новую Каледонию и, как предполагается, априори лояльно настроены к Парижу. К 2024 году таких людей набралось 42 тысячи — это почти пятая часть взрослого населения острова.

В связи с увеличением числа таких жителей парламент Франции выступил с предложением снять для них запрет на участие в голосовании: 2 апреля сенат одобрил законопроект, который предусматривает предоставление права голоса всем гражданам страны, официально проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет — даже если они до этого не имели к региону никакого отношения. Именно это и вызвало беспорядки.

Ущерб от беспорядков составил 2,5% ВВП Новой Каледонии. Для их подавления была привлечена армия

Многотысячные акции из-за законопроекта (их проводили как его сторонники, так и противники) проходили с середины апреля и сначала были мирными. Однако 13 мая, накануне обсуждения документа в нижней палате парламента Франции, очередная демонстрация его противников переросла в беспорядки: участники митинга поджигали и грабили магазины и автозаправки, переворачивали машины и вступали в столкновения с полицией. Беспорядки продолжились в течение следующих трех дней.

Горящий порт в Нумеа, 17 мая 2024 года Gill Chabaud / ABACAPRESS / Scanpix / LETA

Сожженный автомобильный магазин в Нумеа, 14 мая 2024 года Cedric Jacquot / AP / Scanpix / LETA Разграбленный офис банка BNP Paribas, 17 мая 2024 года Gill Chabaud / ABACAPRESS / Scanpix / LETA

15 мая Париж официально ввел на всей территории Новой Каледонии чрезвычайное положение сроком на 12 дней. В рамках режима ЧП власти также заблокировали TikTok, утверждая, что через него распространяются призывы к беспорядкам — это стало первым случаем блокировки этой соцсети в Евросоюзе. Были прекращены занятия в школах, введен официальный запрет на проведение массовых мероприятий и продажу алкоголя, а также комендантский час. Власти метрополии объявили об отправке в Новую Каледонию дополнительного контингента в тысячу сотрудников правоохранительных органов, для помощи полиции были развернуты части регулярной армии.

Из-за того, что в ходе беспорядков были разграблены многие супермаркеты, в Новой Каледонии начались перебои с поставками продуктов питания, в магазинах столицы страны Нумеа выстроились большие очереди. Некоторые супермаркеты ввели ограничения по количеству людей, которые они впускают за один раз, а также по количеству товаров в одни руки. На этом фоне власти Франции объявили об отправке на остров дополнительных запасов продовольствия.

Жертвами столкновений с полицией стали пять человек — трое протестующих и двое сотрудников правоохранительных органов. Около 200 человек были задержаны, десятерых предполагаемых организаторов погромов поместили под домашний арест. В общей сложности четыре дня беспорядков принесли ущерб в 200 миллионов евро — это примерно 2,5% ВВП региона. Утром 17 мая власти сообщили, что погромов стало меньше, однако подчеркнули, что ситуация остается напряженной.

Французские военнослужащие в аэропорту Нумеа, 17 мая 2024 года Delphine Mayeur / AFP / Scanpix / LETA

Несмотря на беспорядки, в ночь на 15 мая нижняя палата парламента Франции приняла законопроект 351 голосом против 153. Теперь документ должен быть окончательно утвержден на совместном собрании верхней и нижней палаты, при этом его должны будут поддержать не менее двух третей депутатов.

В причастности к беспорядкам Франция обвинила Азербайджан. В Баку все отрицают

Во Франции живут сотни тысяч этнических армян, поэтому официальный Париж традиционно является союзником Армении. Так, например, во время последнего обострения конфликта в Нагорном Карабахе президент Эммануэль Макрон наиболее жестко из всех мировых лидеров осудил применение Азербайджаном силы.

На фоне плохих отношений с Францией Азербайджан еще с 2019 года начал развивать связи со сторонниками каледонской независимости, объясняя это тем, что поддерживает «право колонизированных народов распоряжаться своей судьбой». В июле 2023 года была создана Бакинская инициативная группа — формально независимая от властей организация, целью которой была заявлена борьба против французского колониализма. В конце апреля 2024 года — уже на фоне протестов — государственные азербайджанские СМИ сообщали о визите в Баку депутата парламента Новой Каледонии, которая благодарила Азербайджан за поддержку стремления к независимости.

Доказательств какой-то прямой финансовой поддержки протестующих в Новой Каледонии со стороны Азербайджана нет. При этом некоторые из сторонников независимости во время акций несли азербайджанские флаги и портреты президента этой страны Ильхама Алиева.

Флаг Азербайджана рядом с флагом Новой Каледонии Dor Shabashewitz

Глава МИД Франции Жеральд Дарманен 16 мая прямо обвинил официальный Баку в поддержке сепаратистов. «Что касается Азербайджана, то это не фантазии, это реальность. Я сожалею, что часть лидеров групп, выступающих за независимость Новой Каледонии, заключила соглашение с Азербайджаном, в чем нет сомнений», — отметил он.

В Азербайджане отвергли «оскорбительные заявления» французского министра и, в свою очередь, обвинили Париж в проведении «кампании клеветы». МИД страны выступил с официальным сообщением, в котором говорилось, что Баку «полностью отвергает необоснованные обвинения» и отрицает любую связь с участниками беспорядков. В заявлении они были названы «лидерами борьбы за свободу Каледонии». Франции в Баку посоветовали вместо обвинений сосредоточиться «на провальной политике своей страны в отношении заморских территорий».