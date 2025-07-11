В Сыктывкаре возле «Револьт-центра» прошла акция «ветеранов СВО и общественников». Здание разрисовали буквами Z и надписями «предатели»
Провластные активисты провели протестную акцию возле здания «Револьт-центра» в Сыктывкаре, сообщает местное информагентство БНК.
По данным издания, 10 июля возле закрытого культурного пространства стихийно собрались «ветераны СВО и общественники». С собой они принесли плакат «Za Россию» и заявили, что осуждают «Револьт-центр», который якобы действует против властей и граждан России «в угоду объединенного Запада, с которым мы сегодня воюем».
Агентство опубликовало фотографии с акции. На них видно, что на здании «Револьт-центра» изрезали плакаты, входная дверь разбита, а на окнах появились надписи «Z» и «Предатели Z». Кто именно это сделал, не уточняется.
ФСБ 8 июля объявила об уголовном деле по статье о «госизмене» против одного из создателей «Револьт-центра» Павла Андреева. В рамках расследования прошли обыски сразу в 12 регионах России, в том числе в здании «Револьт-центра» в Сыктывкаре. Андреев покинул Россию после начала полномасштабной войны России с Украиной.
Кроме того, исполнительного директора «Револьт-центра» Дарью Чернышеву задержали по делу об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента». Суд назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.