В Сыктывкаре возле «Револьт-центра» прошла акция «ветеранов СВО и общественников». Здание разрисовали буквами Z и надписями «предатели»

Провластные активисты провели протестную акцию возле здания «Револьт-центра» в Сыктывкаре, сообщает местное информагентство БНК.

По данным издания, 10 июля возле закрытого культурного пространства стихийно собрались «ветераны и общественники». С собой они принесли плакат «Za Россию» и заявили, что осуждают «Револьт-центр», который якобы действует против властей и граждан России «в угоду объединенного Запада, с которым мы сегодня воюем».

Агентство опубликовало фотографии с акции. На них видно, что на здании «Револьт-центра» изрезали плакаты, входная дверь разбита, а на окнах появились надписи «Z» и «Предатели Z». Кто именно это сделал, не уточняется.

ФСБ 8 июля объявила об уголовном деле по статье о «госизмене» против одного из создателей «Револьт-центра» Павла Андреева. В рамках расследования прошли обыски сразу в 12 регионах России, в том числе в здании «Револьт-центра» в Сыктывкаре. Андреев покинул Россию после начала полномасштабной войны России с Украиной.

Кроме того, исполнительного директора «Револьт-центра» Дарью Чернышеву задержали по делу об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента». Суд назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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ФСБ обвинила в «госизмене» Павла Андреева — основателя культурного пространства «Револьт-центр» и бывшего директора издания «7×7». Обыски и допросы прошли в 12 регионах России Кажется, это новое крупное дело против журналистов и правозащитников

Подробнее о деле «Револьт-центра»

ФСБ обвинила в «госизмене» Павла Андреева — основателя культурного пространства «Револьт-центр» и бывшего директора издания «7×7». Обыски и допросы прошли в 12 регионах России Кажется, это новое крупное дело против журналистов и правозащитников