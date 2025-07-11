В Харькове девять человек пострадали из-за атаки российских беспилотников

Российские военные в ночь на 11 июля атаковали беспилотниками Харьков, сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов. По его словам, удар был нанесен по по Салтовскому району города.

Повреждены несколько зданий, в частности, сообщил мэр Харькова Игорь Терехова, «взрывами задело роддом», медицинское учреждение эвакуируют.

По данным Синегубова, пострадали девять человек. Харьковская областная прокуратура уточнила, что шестеро пострадавших — матери и новорожденные, находившиеся в роддоме.

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