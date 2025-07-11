В Харькове девять человек пострадали из-за атаки российских беспилотников
Источник: Олег Синегубов
Российские военные в ночь на 11 июля атаковали беспилотниками Харьков, сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов. По его словам, удар был нанесен по по Салтовскому району города.
Повреждены несколько зданий, в частности, сообщил мэр Харькова Игорь Терехова, «взрывами задело роддом», медицинское учреждение эвакуируют.
По данным Синегубова, пострадали девять человек. Харьковская областная прокуратура уточнила, что шестеро пострадавших — матери и новорожденные, находившиеся в роддоме.