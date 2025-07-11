Украинские дроны атаковали Тулу и Дубну, в Пулково ограничивали рейсы. Минобороны РФ объявило о 155 сбитых беспилотниках

На территорией РФ в ночь на 11 июля были сбиты 155 украинских дронов, объявило российское Минобороны. Беспилотники, по словам военных, были уничтожены над Брянской, Белгородской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Ростовской, Калужской и Московской областями, а также аннексированным Крымом.

По данным Astra, дроны атаковали Пролетарский район Тулы, где находятся три крупных завода оборонной промышленности — «Конструкторское бюро приборостроения», НПО СПЛАВ, производящее реактивные системы залпового огня, и «Щегловский вал». Все три предприятия, отмечает Astra, беспилотники атаковали в мае и июне.

Глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате атаки беспилотников один человек погиб, еще один получил ранения, не став уточнять подробности.

Обновление: В Таганроге обломки сбитого дрона упали на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева (ТАНТК), сообщила мэр города Светлана Камбулова. Пострадавших, по ее словам, нет, ущерб не уточняется.

Еще одной целью дронов, пишет Astra, было предприятие по разработке беспилотников «Кронштадт» в подмосковной Дубне. Также о беспилотниках сообщили жители города Луховицы Московской области, рядом с местом предполагаемой атаки находятся Луховицкий авиационный завод им. П.А. Воронина и местная нефтебаза.

В Липецкой области один человек погиб при падении беспилотника на сельхозпредприятие, сообщили местные власти.

В Ленинградской области из-за дронов вводили ограничения на полеты, также приостанавливал прием и отправку рейсов московский аэропорт Жуковский.

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