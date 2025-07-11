Российские военные нанесли удар по Одессе. Повреждены жилые дома, конюшня и ТЦК

Войска РФ утром 11 июля атаковали беспилотниками Одессу. По данным источников «РБК-Украина», под удар в частности попало здание территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

Местное издание «Думская» пишет, что при ударе дрона «Шахед» по микрорайону Молдаванка получили повреждения жилые дома, станция технического обслуживания и автомобили.

Кроме того, повреждена конюшня, в результате атаки погибла одна лошадь и еще несколько лошадей получили ранения.

Обновлено. Власти Одессы заявили, что в результате российской атаки пострадали восемь жителей города, повреждены гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, автомобили.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 11 июля российские войска атаковали Харьков и Одессу. «Нет тишины в Украине. Постоянные русские удары дронами, ракетами, авиабомбами, — написал он в своем телеграм-канале. — Украине нужна защита. ПВО прежде всего».

В ночь на 11 июля российские войска нанесли удар дронами по Салтовскому району Харькова. В результате повреждены несколько зданий, в том числе местный роддом. Пострадали девять человек, шестеро из них — матери и новорожденные, находившиеся в роддоме.

В последние недели войска РФ регулярно наносят удары по ТЦК в различных регионах Украины. По мнению ВСУ, таким образом Россия пытается сорвать украинскую мобилизацию.