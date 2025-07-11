Россия решила закрыть консульство Польши в Калининграде

Министерство иностранных дел России объявило, что приняло решение закрыть консульство Польши в Калининграде в качестве ответной меры на закрытие консульства РФ в Кракове.

«Этот шаг вызван необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Республики Польша», — говорится в заявлении МИД.

Российский МИД 11 июля вызвал временного поверенного в делах Польши в России и вручил ноту о том, что с 29 августа отзывает свое согласие на работу консульства Польши в Калининграде.

Власти Польши в мае решили закрыть консульство РФ в Кракове. Польский МИД пошел на такой шаг после того, как следователи установили, что к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве в мае 2024 года причастны российские спецслужбы.

После закрытия российского консульства в Кракове, как говорил в июне временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш, МИД России рассматривал возможность закрыть одно из двух консульств Польши — в Калининграде илил Иркутске.