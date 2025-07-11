Associated Press: Госдеп решил уволить более 1300 сотрудников

Государственный департамент США увольняет более 1300 сотрудников 11 июля, сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника Госдепа.

По его словам, ведомство направляет уведомления об увольнении 1107 государственным служащим и 246 сотрудникам дипломатической службы, выполняющим задания на территории США.

Согласно внутреннему документу Госдепа, которое изучило Associated Press, сотрудники дипломатической службы после получения соответствующего уведомления немедленно уйдут в административный отпуск на 120 дней, после чего официально потеряют работу. Для большинства государственных служащих процесс увольнения растянется на 60 дней.

В уведомлении, которое цитирует агентство, говорится, что Госдеп «оптимизирует внутреннюю деятельность, чтобы сосредоточиться на дипломатических приоритетах», а сокращение «тщательно спланировано» и затрагивает «неключевые функции, дублирующиеся или избыточные подразделения», а также отделы, где функции и обязанности сотрудников можно объединить.

Как отмечает Associated Press, сокращения в Госдепе одобрили президент США Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и их союзники-республиканцы, при этом действующие и бывшие дипломаты раскритиковали это решение, поскольку оно «ослабит влияние США и их способность противостоять существующим и возникающим угрозам за рубежом».

С начала второго президентского срока Дональда Трампа его администрация проводит сокращения государственных служащих. При этом в июне, как писала газета The Washington Post, часть уволенных сотрудников начали массово восстанавливать на работе.

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