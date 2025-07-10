Трамп объявил о введении 50-процентных пошлин на импорт меди в США
Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа будут введены пошлины 50% на импорт меди, сообщает Reuters 10 июля.
«Получив обстоятельную оценку нашей национальной безопасности, я объявляю о введении с 1 августа 2025 года пошлин на медь в размере 50%», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп считает, что медная промышленность США переживает упадок из-за работы предыдущего руководства страны. Он отметил, что медь необходима для производства полупроводников, самолетов, аккумуляторов для электромобилей и военного оборудования. «Америка вновь построит доминирующую медную промышленность», — заявил Трамп.
Впервые Дональд Трамп заявил о планах ввести пошлины на медь во время заседания кабинета министров 8 июля. Это вызвало ажиотаж среди компаний, которые увеличили поставки меди из Чили и других стран — крупных поставщиков меди, отмечает Reuters. После заявления Трампа, как пишет The New York Times, цена фьючерсов на американскую медь достигла рекордно высокого уровня, превысив отметку пять долларов за фунт.
Дональд Трамп в начале июня увеличил с 25% до 50% пошлины на импорт стали и алюминия. Белый дом тогда назвал повышение пошлин мерой по борьбе с «торговыми практиками, подрывающими национальную безопасность».