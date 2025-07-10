Трамп объявил о введении 50-процентных пошлин на импорт меди в США

Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа будут введены пошлины 50% на импорт меди, сообщает Reuters 10 июля.

«Получив обстоятельную нашей национальной безопасности, я объявляю о введении с 1 августа 2025 года пошлин на медь в размере 50%», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп считает, что медная промышленность США переживает упадок из-за работы предыдущего руководства страны. Он отметил, что медь необходима для производства полупроводников, самолетов, аккумуляторов для электромобилей и военного оборудования. «Америка вновь построит доминирующую медную промышленность», — заявил Трамп.

Впервые Дональд Трамп заявил о планах ввести пошлины на медь во время заседания кабинета министров 8 июля. Это вызвало ажиотаж среди компаний, которые увеличили поставки меди из Чили и других стран — крупных поставщиков меди, отмечает Reuters. После заявления Трампа, как пишет The New York Times, цена фьючерсов на американскую медь достигла рекордно высокого уровня, превысив отметку пять долларов за .

Дональд Трамп в начале июня увеличил с 25% до 50% пошлины на импорт стали и алюминия. Белый дом тогда назвал повышение пошлин мерой по борьбе с «торговыми практиками, подрывающими национальную безопасность».

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