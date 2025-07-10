Reuters: Еврокомиссия предложит ввести «плавающий» потолок цен на российскую нефть

Еврокомиссия предложит странам Евросоюза ввести «плавающий» потолок цен на российскую нефть в рамках нового, 18-го, пакета санкций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Действующий потолок цен на российскую нефть составляет 60 долларов за баррель. Из-за падения цен на нефть в Евросоюзе решили снизить потолок до 45 долларов. При этом во время войны Израиля и Ирана стоимость нефть кратковременно поднималась почти до 80 долларов за баррель, после чего снова упала до уровня 60 долларов.

По словам четырех источников Reuters, теперь Еврокомиссия разрабатывает механизм, который будет корректировать потолок цен на российскую нефть в зависимости от изменения мировых цен.

Какая потолок будет максимальным, пока неясно, но отправной точкой может стать сумма немного выше 45 долларов.

Потолок цен на российскую нефть был введен в конце 2022 года, когда ее стоимость превышала 80 долларов за баррель.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 июня сообщила, что ЕК подготовила предложения по новому пакету санкций против России. В частности, в рамках нового пакета предлагается снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Однако вскоре Politico сообщило, что Евросоюз отказался от этих планов в связи с войной Израиля и Ирана, которая может привести к росту цен на нефть.

Сообщалось также, что Эстония может наложить вето на 18-й пакет санкций ЕС против России, если в него не будет включено снижение потолка цен на российскую нефть.