Еврокомиссия предложила снизить потолок на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель в рамках нового пакета санкций

Еврокомиссия подготовила предложения по новому пакету санкций против России, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В рамках нового пакета предлагается снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель и запретить импорт нефтепродуктов из российского сырья, а также добавить в санкционные списки 77 судов «теневого флота».

Также Еврокомиссия предлагает:

запретить использование «Северного потока» и «Северного потока — 2»;

отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка;

запретить любые транзакции с подсанкционными банками — а также с банками из третьих стран, которые используются для обхода санкций.

Новый пакет будет обсуждаться Советом ЕС уже на текущей неделе.

Новый пакет санкций станет 18-м по счету с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Предыдущий 17-й пакет вступил в силу 20 мая.

Потолок цен на российскую нефть был введен в конце 2022 года, когда ее стоимость превышала 80 долларов за баррель. С тех пор цена значительно снизилась, в последние недели баррель нефти торгуется около отметки 65 долларов.