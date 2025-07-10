Против главы Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергея Гребенникова возбудили дело о госизмене. В конце мая ему дали семь лет по делу о сбыте наркотиков

В Лефортовский районный суд Москвы поступило ходатайство об аресте С. В. Гребенникова по делу о госизмене (статья 275 УК РФ). На карточку дела обратила внимание «Медиазона».

Фамилия и инициалы мужчины совпадают с именем директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова. «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источник, близкий к ассоциации, подтвердила, что речь идет о главе РАЭК.

«Би-би-си» предполагает, что дело о госизмене могли возбудить по итогам обыска, который проходил по делу о покушении на сбыт наркотиков.

В конце мая Тверской районный суд Москвы вынес приговор Гребенникову по делу о сбыте наркотиков (пункт «б» части 3 статьи 228.1). Издание Roem.ru со ссылкой на источник утверждало, что Гребенникову назначили семь лет лишения свободы.

Согласно одному из постановлений Мосгорсуда, у Гребенникова есть вид на жительство в США и квартира в Германии. Суд отмечал, что Гребенников «имеет реальные возможности скрыться от следствия и суда за пределами РФ».

РАЭК — некоммерческая организация, объединяющая свыше 150 крупнейших игроков российской интернет-отрасли. Она также проводит отраслевые и тематические мероприятия, в том числе Российский интернет-форум и вручение «Премии Рунета».

Сергей Гребенников — выпускник международной академии бизнеса и управления, бывший пиарщик компаний Rasprodaga.ru, Webalta, Retail Media. Он работает в интернет-отрасли с 2007 года. В 2010 году Гребенников стал заместителем директора РАЭК, с 2014-го по 2016-й возглавлял Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ). Гребенников был одним из учредителей Института развития интернета, созданного в 2015 году, чтобы вести «диалог с властью» от имени российского интернет-сообщества. РАЭК он возглавляет с 2022 года.

О том, что Гребенников арестован по делу о сбыте наркотиков, сообщалось в конце января 2025 года.