Директора Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергея Гребенникова арестовали по наркотической статье

Тверской районный суд Москвы арестовал директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по статье о производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (пункт «б» части 3 статьи 228.1 УК). Об этом сообщили ТАСС и РИА Новости, а также РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

В карточке суда указано, что судебное заседание по избранию меры пресечения Гребенникову прошло 25 января. Постановление суда не опубликовано.

По данным агентства ТАСС, которое ссылается на правоохранительные органы, у Гребенникова во время досмотра был обнаружен кокаин.

Статья, вменяемая Гребенникову, подразумевает сбыт, производство или пересылку наркотиков «в значительном размере» и предусматривает лишение свободы сроком от восьми до 15 лет со штрафом.

Сергей Гребенников — выпускник международной академии бизнеса и управления, бывший пиарщик компаний Rasprodaga.ru, Webalta, Retail Media. Он работает в интернет-отрасли с 2007 года. В 2010 году Гребенников стал заместителем директора , с 2014-го по 2016-й возглавлял Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ). Гребенников был одним из учредителей Института развития интернета, созданного в 2015 году, чтобы вести «диалог с властью» от имени российского интернет-сообщества.

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