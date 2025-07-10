Футбольный клуб «Торпедо» исключили из Российской премьер-лиги за «попытку организации договорных матчей»

Московский футбольный клуб «Торпедо» исключен из состава участников Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне 2025/26. Такое решение 10 июля вынес контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Клуб признан виновным в нарушении дисциплинарного регламента РФС «за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях».

Помимо дисквалификации, «Торпедо» оштрафуют на пять миллионов рублей. Кроме того, генеральный директор команды Валерий Скородумов отстранен от футбольной деятельности на десять лет, а совладелец клуба Леонид Соболев — на пять лет.

В сезоне-2024/25 клуб «Торпедо» под руководством тренера Олега Кононова занял второе место в Первой лиге и спустя два года вернулся в Российскую премьер-лигу.

В июне в отношении совладельца клуба Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по подозрению в подкупе судей (статья 291 УК). Обоих подозреваемых отправили в СИЗО. Адвокат Леонида Соболева заявлял, что клуб «Торпедо» будет распущен в случае исключения из РПЛ.

По данным РБК, 8 июля был задержан футбольный арбитр Богдан Головко — его подозревают в сознательной ошибке в пользу «Торпедо» в матче заключительного тура Первой лиги с «КАМАЗом». Судья дважды принимал спорные решения не назначать пенальти в ворота «Торпедо».