РБК: против владельца и директора футбольного клуба «Торпедо» возбудили уголовное дело о взятке судье

В отношении совладельца московского футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбудили уголовное дело, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По информации издания, Соболева и Скородумова подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба (статья 291 УК РФ).

19 июня в офисах и по месту жительства подозреваемых прошли обыски. Совладельца клуба и директора доставили в отделение полиции для проведения следственных действий.

В сезоне-2024/25 московское «Торпедо» под руководством тренера Олега Кононова заняло в Первой лиге второе место и спустя два года вернулось в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Как пишет РБК, владелец строительной компании «СГС-Югра» Леонид Соболев вместе с главами компании «Сибпромстрой» Николаем Сторожуком и Владимиром Кожаевым стали учредителями «Торпедо» в конце 2024 года.