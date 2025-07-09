Участник протестов в Шиесе Евгений Абакумов ушел на войну с Украиной и погиб через три месяца

Один из активных участников из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, 48-летний житель Котласа Евгений Абакумов погиб в Украине, воюя на стороне России, пишет «Новая газета Европа».

Бывшие соратники активиста рассказали изданию, что Абакумов отправился в зону боевых действий в апреле 2025 года, а о его смерти стало известно в конце июня. В Котласе у него остались жена и сын.

По каким причинам Абакумов решил отправиться на войну, неизвестно. Одна из участниц протестов в Шиесе заявила журналистам, что Абакумов выступал против российско-украинской войны и отговаривал людей идти на призывные пункты во время мобилизации.

«Другу-украинцу помог покинуть Украину вместе с семьей. Считал, что происходящее — мировой передел капиталов, а отдавать свою жизнь за чужие коммерческие интересы — глупо», — рассказала экоактивистка на условиях анонимности.

Евгений Абакумов работал машинистом поезда, с началом протестов в Шиесе он стал одним из инициаторов межрегиональной экологической коалиции «СТОП-ШИЕС», созданной в октябре 2019 года, пишет «Новая газета Европа». Помимо этого он занимался антикоррупционными расследованиями в органах городской власти. В 2020 году Абакумов стал советником главы Котласа и до последнего времени продолжал работать в городской администрации.

Многие участники протеста в Шиеса осудили полномасштабное вторжение России в Украину, отмечает «Новая». Согласно подсчетам издания, как минимум шесть бывших защитников Шиеса получили обвинительные приговоры по уголовным делам за выражение антивоенной позиции в соцсетях, еще не менее 40 были оштрафованы по административным статьям.

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