Минтранс анонсировал скорое открытие аэропорта Геленджика. Он закрыт с начала российского вторжения в Украину

Аэропорт Геленджика, закрытый с начала 2022 года, возобновит работу на внутренних рейсах, объявило министерство транспорта России.

«В ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов. Билеты появятся в продаже после выпуска извещения», — говорится в сообщении ведомства.

Точная дата открытия аэропорта не названа. По словам собеседника «Интерфакса», аэропорт Геленджика может возобновить работу с 18 июля. Об этом же пишут «Известия». По их данным, полеты будут выполняться только в светлое время суток.​

11 аэропортов юга России, в том числе в Геленджике, приостановили работу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В мае 2024-го для гражданских рейсов открылся один из закрытых аэропортов — в Элисте. За первое полугодие 2025-го он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса, сообщили в Минтрансе.