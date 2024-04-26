Аэропорт Элисты с 3 мая откроется для гражданских рейсов, объявила Росавиация. Аэропорт будет принимать и отправлять рейсы ежедневно — с 09:00 до 19:00.

«Возможность безопасного выполнения полетов в столицу Калмыкии подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД», — заявила пресс-служба авиарегулятора, добавив, что вся инфраструктура аэропорта Элисты находится в рабочем состоянии.

Аэропорт Элисты станет первым из закрытых после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, который возобновит работу.

В середине декабря «тестовый рейс» принял аэропорт Краснодара, также не работающий с начала войны. Тогда сообщалось, что аэропорт Краснодара планируют открыть вскоре после проведения «тестового полета», и он станет первым из закрытых, возобновившим работу, однако этого не произошло.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину на юге России были закрыты 11 аэропортов.

Российские власти регулярно сообщают об атаках украинских беспилотников в разных регионах — как граничащих с Украиной, так и находящихся далеко от границы. Дроны, в частности, долетали до центра Москвы, атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области и территорию особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане.