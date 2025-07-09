К Светлане Тихановской на интервью пытались попасть фальшивые журналисты с поддельными удостоверениями «Новой газеты Европа»

К Светлане Тихановской на интервью в Вильнюсе пытались попасть люди с поддельными удостоверениями «Новой газеты Европа», пишет «Зеркало». Фальшивые журналисты договорились об интервью с белорусским политиком через пресс-секретаря Анну Красулину, использовав имя реального сотрудника издания. Однако, когда они приехали в офис Тихановской, подлинность предъявленных двумя «журналистами» документов вызвала сомнения.

«Поведение ребят и их документы были странные, они явно волновались и не были похожи на журналистов, — рассказал „Зеркалу“ старший советник политика Франак Вячорка. — Мы сразу же связались с главным редактором „Новой газеты Европа“. Он сказал, что издание действительно планировало интервью со Светланой, но эти ребята к ним отношения не имеют».

Сотрудники офиса Тихановской вызвали полицию, которая забрала пришедших на допрос, изъяв у них технику.

Один из «журналистов», с которым удалось поговорить «Зеркалу», 18-летний Игорь из Украины рассказал, что размещал объявление о подработке в одном из телеграм-каналов. С ним связалась некая Илона, представившаяся редактором «Новой газеты Европа» и предложившая снять интервью со Светланой Тихановской для «ютьюб-канала их газеты», авансом заплатив за работу 100 евро. По словам Игоря, он позвал с собой знакомого — гражданина Литвы.

Собеседник «Зеркала» подчеркнул, что ни само задание, ни список вопросов к интервью не вызвали у него подозрений.

В мае полиция Израиля задержала и депортировала из страны гражданина России, который пытался взять интервью у музыканта Андрея Макаревича, открыто выступающего против войны, выдавая себя за журналиста украинского агентства УНИАН.