Из Израиля депортировали россиянина, который под видом украинского журналиста пытался взять интервью у Андрея Макаревича

Полиция Израиля задержала и депортировала из страны гражданина России, который пытался взять интервью у Андрея Макаревича, выдавая себя за журналиста украинского агентства УНИАН. Вместе с ним в Россию был выслан еще один иностранный гражданин, его «подельник», рассказал музыкант. Эту информацию подтверждает издание Newsru.co.il.

Накануне Макаревич сообщил, что с его женой Эйнат Кляйн связался мужчина, представившийся журналистом УНИАН Романом Скибой. Он попросил у пары интервью «для материала о необычных местах Израиля, которые стоит посетить».

Кляйн попросила Скибу подтвердить его личность, тот в ответ прислал фото своего журналистского удостоверения. Оно оказалось поддельным. «Удостоверение с дикими ошибками в украинском (начиная от названия агентства) с печатью почему-то архива запорожского горсовета. Номер липовый», — рассказал Макаревич у себя в фейсбуке.

Супруги связались с агентством УНИАН, там подтвердили, что журналист по имени Роман Скиба у них не работает. После этого Макаревич подал заявление в полицию Израиля.

Как отмечает Newsru.co.il, сам факт выдачи себя за другого человека является нарушением закона в Израиле. Кроме того, иностранный журналист не имеет права заниматься профессиональной деятельностью в Израиле, не получив государственной аккредитации.

Издание «Агентство» на основе анализа утечек и соцсетей установило, что Роман Скиба является уроженцем Харьковской области, который в 2023 году получил российский паспорт. В телефонах знакомых он обычно записан как редактор Первого канала и НТВ.

Андрей Макаревич открыто выступает против войны. С началом полномасштабного российского вторжения в Украину музыкант эмигрировал в Израиль, где проживает с женой и сыном. В сентябре 2022 года власти РФ объявили Макаревича «иностранным агентом». Музыканта дважды штрафовали за «невыполнение обязанностей иностранного агента», из-за чего ему может грозить уголовное дело.