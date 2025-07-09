Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в крушении рейса MH17

Европейский суд по правам человека постановил, что Россия стоит за крушением рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines над Донбассом в 2014 году, в результате которого погибли 298 человек.

Как сообщает Associated Press, это первый случай, когда международный суд признал Россию ответственной в авиакатастрофе MH17.

В другом решении ЕСПЧ заявил, что Россия нарушила международное право во время войны в Украине. Это первый случай, когда международный суд признал Москву ответственной за нарушения прав человека во время полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Суд вынес такие решения, рассматривая дела против России, инициированные Украиной и Нидерландами. АР отмечает, что любое решение будет носить в основном символический характер — с 2022 года Россия не исполняет решения суда.

Обновлено. Россия считает решения ЕСПЧ ничтожными и не собирается их выполнять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по «Коммерсанту»).

«Боинг» компании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года ракетой «Бук» российского производства, выпущенной с территории восточной Украины, контролируемой сепаратистами. Погибли все 298 пассажиров и членов экипажа, в том числе 196 граждан Нидерландов.

Суд в Нидерландах в ноябре 2022 года заочно приговорил к пожизненному заключению бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова и еще двух человек по обвинениям в преднамеренном уничтожении самолета и умышленном убийстве. Еще один фигурант дела был оправдан.

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