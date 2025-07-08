Спортивного комментатора Рамазана Рабаданова приговорили к условному сроку по делу о хранении взрывных устройств. Он утверждал, что ему подбросили гранату

Ленинский районный суд Махачкалы приговорил спортивного комментатора Рамазана Рабаданова к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно. Об этом сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.

Рабаданову также назначили штраф в 50 тысяч рублей

Суд признал его виновным в незаконном хранении оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ) и взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1).

Рабаданова задержали вечером 6 ноября 2024 года — перед тем, как он собирался на суд к обвиняемым по делу об в аэропорту Махачкалы. Журналист высказывался в поддержку задержанных по этому делу, отмечает «Медиазона». По словам Хадулаева, Рабаданов рассказал семье, что к нему «подошли люди и засунули ему в куртку гранату». Позже сообщалось, что у комментатора также нашли пистолет с пятью патронами.

На заседании суда в ноябре 2024 года Рабаданов заявил, что «был бесполезен для Дагестана», отказался от поддержки и пообещал удалиться из всех соцсетей, а также извинился перед силовиками. На этом же заседании адвокат говорил, что Рабаданов рассказал ему о давлении, а также о применении физической силы и угроз. По словам комментатора, ему угрожали пистолетом, чтобы он сказал пароль от телефона. Кроме того, по словам защитника, у Рабаданова были отбиты почки, под глазом был синяк, шатались зубы, а на руке были порезы. Сын Рабаданова, участвующий в войне в Украине, записывал обращение к Владимиру Путину, в котором попросил президента «разобраться в ситуации» и «не допустить произвола».

Рамазан Рабаданов известен с середины 1990-х годов — он озвучивал голливудские фильмы, документальные картины о дикой природе и комментировал вольную борьбу.