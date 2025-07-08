Reuters: ЦАХАЛ впервые признал, что во время иранских обстрелов повреждения получили военные объекты

В результате иранских ударов по Израилю оказались повреждены некоторые военные объекты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильского военного чиновника, выступавшего на условиях анонимности в соответствии с правилами военных брифингов.

Как подчеркивает агентство, ранее в ЦАХАЛ не признавали, что военные объекты попали под удар. При этом собеседник агентства подчеркнул, что повреждены оказались «очень немногие» локации и что все объекты продолжили функционирование. Подробности о нанесенном ущербе он предоставить отказался.

В субботу, 5 июля, издание The Telegraph со ссылкой на данные спутниковых снимков написало, что в результате иранских ударов пострадали пять израильских военных объектов.

Иран обстреливал территорию Израиля ракетами в ответ на израильские авиаудары, которые начались 12 июня. Основным направлением атак Ирана были города Хайфа и Тель-Авив на севере Израиля, а также территория вокруг Беэр-Шевы, где расположено большое количество военных объектов. Большинство иранских ракет были перехвачены.

О перемирии между Израилем и Ираном было объявлено 24 июня. По официальным данным, в Иране погибли 935 человек, в том числе ряд высокопоставленных военных, в Израиле — 28 человек, все они были мирными жителями.