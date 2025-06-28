В Тегеране прошли похороны военных и ученых-атомщиков, убитых в результате израильских ударов. Иранские власти заявили, что на церемонию пришел миллион человек Фотографии

В Тегеране 28 июня прошла церемония прощания с высокопоставленными военными и учеными-атомщиками, убитыми в ходе ударов, которые Израиль нанес, чтобы помешать Ирану создать ядерное оружие. Гробы с телами командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейна Салами, главы аэрокосмических сил КСИР Амира Али Хаджизаде и других убитых в результате израильской операции провезли по Тегерану.

По маршруту следования грузовиков-катафалков стояли десятки тысяч человек, выкрикивавших лозунги «Смерть Израилю!» и «Смерть США!», описывает происходившее Associated Press. «Благодарный и героический народ Ирана проводил в последний путь останки 60 мучеников», — пишет в отчете о похоронах русская редакция иранского агентства IRNA, сообщая, что «в церемонии приняли участие военные и гражданские руководители, а также представители разных слоев населения».

Власти Ирана, сообщило Associated Press, объявили, что в траурной церемонии приняли участие миллион человек. Оперативно проверить это заявление невозможно, пишет AP, отмечая при этом, что плотная толпа людей стояла по всему маршруту следования кортежей по главной магистрали Тегерана, протяженность которой около 4,5 километра.

Многие высокопоставленные военные и ученые-атомщики, похороны которых прошли 28 июня, были убиты в первый день израильской операции, начавшейся 13 июня. Иран после начала операции ЦАХАЛ обстреливал ракетами территорию Израиля. В результате иранских обстрелов в Израиле погибли 28 человек, более 1300 получили ранения. 22 июня удары по иранским ядерным объектам нанесли США. На следующий день после этого президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль согласились на прекращение огня.

«Медуза» публикует фотографии с церемонии прощания с убитыми иранскими военными и учеными.

Катафалки проезжают мимо портретов убитых военных и ученых на площади Революции в центре Тегерана Atta Kenare / AFP / Scanpix / LETA

Жительница Ирана с портретом начальника генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери, убитого в результате израильского удара 13 июня Abedin Taherkenareh / EPA / Scanpix / LETA Участники траурной церемонии в центре Тегерана Vahid Salemi / AP / Scanpix / LETA

Abedin Taherkenareh / EPA / Scanpix / LETA

Жители Ирана пытаются коснуться гроба с телом командующего Корпусом стражей исламской революции Хосейна Салами Vahid Salemi / AP / Scanpix / LETA

Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters / Scanpix / LETA

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