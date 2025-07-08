Мошенник с помощью ИИ выдал себя за Марко Рубио и отправил сообщения трем иностранным министрам

Неизвестный мошенник выдал себя за госсекретаря США Марко Рубио и вступил в переписку с американскими и иностранными официальными лицами, включая трех министров, пишет The Washington Post.

О случившемся газете рассказал высокопоставленный источник среди чиновников США. Информация об инциденте также содержится в сообщении, которое офис Рубио 3 июля разослал сотрудникам Госдепартамента. Как оно оказалось в распоряжении журналистов, не уточняется.

По данным газеты, в июне мошенник создал учетную запись в мессенджере Signal, использовав в качестве отображаемого имени ненастоящий адрес электронной почты [email protected]. В итоге с помощью Signal и смс-сообщений он связался с тремя министрами иностранных дел, губернатором одного из штатов и членом конгресса.

Мошенник, пишет WP, отправил официальным лицам текстовые и голосовые сообщения, использовав программу на базе искусственного интеллекта, которая имитировала голос и стиль письма Рубио. Содержание переписки не раскрывается. Известно лишь, что в одном случае мошенник отправил текстовое сообщение с приглашением пообщаться в Signal. Неясно, ответил ли ему кто-то из официальных лиц.

Кто стоит за случившемся и как долго он выдавал себя за Рубио, неизвестно. В офисе госсекретаря предполагают, что таким образом влиятельными дипломатами и чиновниками пытались манипулировать «с целью получения доступа к информации».

В Госдепартаменте пообещали «провести тщательное расследование и продолжить принимать меры предосторожности, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем». Чиновники отказались раскрыть имена официальных лиц, которые подверглись атакам.

С мая Марко Рубио занимает не только должность госсекретаря США, но и выполняет обязанности советника президента по нацбезопасности. Ранее пост советника занимал Майк Уолц. Его отставку американская пресса связывала с «Сигналгейтом» — скандалом из-за утечки конфиденциальной информации о деятельности Белого дома в чат в Signal, куда случайно пригласили главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.

подробности «Сигналгейта»

Белый дом выяснил, как главред The Atlantic попал в закрытый чат команды Трампа в Signal. Айфон Майка Уолца случайно сохранил номер телефона журналиста под чужим именем

подробности «Сигналгейта»

Белый дом выяснил, как главред The Atlantic попал в закрытый чат команды Трампа в Signal. Айфон Майка Уолца случайно сохранил номер телефона журналиста под чужим именем