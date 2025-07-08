Госдума приняла закон о повышении пособия по беременности для студенток

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который увеличивает пособия по беременности и родам для женщин, обучающихся в вузах, организациях дополнительного профобразования и научных организациях. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Выплаты будут повышены до прожиточного минимума региона, где проживают обучающиеся.

По нынешнему законодательству, пособие по беременности устанавливается исходя из размера стипендии и составляет от двух до пяти тысяч рублей в месяц или от 10 до 23 тысяч рублей за весь период. Согласно пояснительной записке к принятому закону, теперь средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля (за 140 дней декретного отпуска).

«Важно поддержать будущих мам, молодые семьи с детьми. Повышение уровня их благополучия — одна из ключевых задач. Число семей с детьми, в том числе многодетных, в нашей стране должно расти. От этого зависит сбережение нашего народа — это основа развития государства, сильной России», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Повысить пособие по беременности для студентов в январе 2025 года поручал президент России Владимир Путин.

По расчетам министерства труда, в зависимости от величины прожиточного минимума, установленного в регионе, сумма пособия будет варьироваться от 74 тысяч рублей в Липецкой и Тамбовской областях до 235 тысяч рублей в Чукотском автономном округе.