Жительницу Австралии, накормившую родственников блюдом с бледной поганкой, признали виновной в тройном убийстве

Коллегия присяжных признала жительницу Австралии Эрин Паттерсон виновной в умышленном убийстве трех человек и покушении на убийство еще одного, сообщает Associated Press.

Летом 2023 года Паттерсон пригласила на обед родителей бывшего мужа и его тетю с мужем и подала им блюдо из говядины, в котором в качестве начинки была бледная поганка. Родители мужа и его тетя умерли от отравления, мужа тети врачам удалось спасти. На обед был приглашен и бывший муж Паттерсон, однако он не пришел.

Сообщалось, что у Паттерсон возникли разногласия с бывшим мужем по поводу алиментов. Она рассчитывала на поддержку родителей бывшего супруга, но они не стали вмешиваться.

Защита Паттерсон утверждала, что ядовитые грибы попали в блюдо по ошибке и умысла на убийство у нее не было.

Присяжным потребовалось шесть дней, чтобы вынести вердикт. Приговор огласят позднее. Паттерсон грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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